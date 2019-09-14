رياضة | ميتشو يحذر لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يحذر لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتوجيه بعض التحذيرات للاعبي الأبيض قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحذر ميتشو من إعطاء المساحات للاعبي الفريق السنغالي، والتركيز على العرضيات التي يتميز بها ظهيري جنب جينيراسيون.

ويلقي الجهاز الفني للابيض المحاضرة الأخيرة على اللاعبين قبل انطلاق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، ثم يعلن الجهاز الفني بعدها تشكيل الفريق للمباراة.

وخاض فريق الزمالك تدريبه الأخير امس الجمعة على ملعب لات ديور بمدينه تييس استعدادا لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران هطول الأمطار على ملعب حيث يخوض الفريق التدريبات في طقس جيد.

وحرصت نهى خضر سفيرة مصر في السنغال وحسام بسيوني القنصل العام على مؤازرة الفريق من خلال التواجد بمران الفريق، وذلك بصحبة إسماعيل يوسف رئيس البعثة والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

وطلب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الابيض في دولة السنغال إخلاء المدرجات من جماهير الفريق السنغال من اجل انطلاق التدريب، حيث قام مسؤولو جينيراسيون فوت بتلبية طلبات تيجانا.

وحرص لاعبو الفريق الأبيض على قراءة الفاتحة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض، حيث تجمع جميع اللاعبين في وسط الملعب من اجل قراءة الفاتحة وبدء المران.

وشمل مران الزمالك الأخير في السنغال التدريب على بعض الجمل الفنية المقرر تنفيذها في مباراة الغد أمام جينيراسيون فوت السنغالي في المباراة المرتقبة بين الفريقين المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقاد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني للفريق الأول تدريبات الثلاثي محمد عواد، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي، حيث حضع لبعض تدريبات التصويب من بعض وكيفية التعامل مع الكرات العرضية الخطيرة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب لات ديور بمدينه تييس، في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وبطل السنغال

تقام المباراة يوم ١٤ سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك على ملعب ستاد لات ديور الذي يسع لتواجد ١٥ ألف مشجع.

مشوار بطل السنغال في بطولة دوري أبطال إفريقيا

نجح فريق جينيراسون فوت السنغالي في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد عبور ليبرس اويرلس الليبيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تعرض بطل السنغال للهزيمة في المباراة الأولى بهدف نطيف وفاز في الإياب بثلاثية نطيفة.

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مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا

نجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء ديكاداها الصومالي بنتيجة ١٣ صفر، حيث فاز في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة، وعاد في الإياب ليؤكد صعوده بسداسية نظيفة.

قائمة الزمالك لمباراة بطل السنغال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو قائمة الابيض لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي وجاءت كالتالي :

حراسة المرمى : محمد ابو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد، محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، يوسف اوباما، محمد عنتر- أشرف بن شرقي، كريم بامبو.

خط الهجوم : خالد بو طيب، مصطفي محمد، عمر السعيد.

التشكيل المتوقع للزمالك امام جينيراسيون فوت السنغالي

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، كريم بامبو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

غيابات الزمالك عن مواجهة بطل السنغال

تأكد غياب الخماسي محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى فتحي، ومحمد اوناجم، ومحمد حسن عن مواجهة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء غياب شيكا بسبب خوضه برنامج تأهيلي قوي استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري، بينما يغيب الثنائي اوناجم وامام عاشور لعدم قيدهم افريقباً، ولم يتواجد الثنائي محمد حسن ومصطفى فتحي لعدم اكتمال شفائهم.