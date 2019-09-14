رياضة | أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل 3-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل 3-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل حيث حقق ليفربول فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإنجلييز بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت ظهر اليوم على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز ضمن مباريات الجولة الخامسة من البريميير ليج الممتا لكرة القدم.

أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل



قطار الريدز لم يتوقف في البريميرليج، حيث ألحق فريق نيوكاسل ضمن قائمة ضحاياه ويصل للنقطة 15 بعدما حقق الانتصار في 5 مباريات متتالية. قطار الريدز لم يتوقف في البريميرليج، حيث ألحق فريق نيوكاسل ضمن قائمة ضحاياه ويصل للنقطة 15 بعدما حقق الانتصار في 5 مباريات متتالية.

أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

بداية المباراة كانت قوية من جانب الريدز الذي شكل خطورة كبيرة على مرمى نيوكاسل عن طريق الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وأوريجي، لكن محاولاتهم لم تترجم إلى أهداف. وعلى الرغم من سيطرة الريدز على مجريات اللقاء إلا أن يترو فيلميز لاعب نيوكاسل باغت أصحاب الأرض محرزًا الهدف الأول في الدقيقة 7. بعد الهدف لنيوكاسل نشط لاعبو ليفربول بُغية إدارك التعادل سريعًا حتى نجح السنغالي ساديو ماني في تحقيق ذلك مع حلول الدقيقة 28 بتصويبة رائعة سكنت شباك الزاوية اليسرى لحارس الضيوف. واضطر ديفوك أوريجي إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 35 متأثرًا بالإصابة ليدفع كلوب بروبيرتو فيرمينيو بديلًا له. Advertisements



بعد هدف التعادل للريدز استمر ضغط رجال المدرب يورجن كلوب حتى تسلم عاد ساديو ماني مجددًا ونجح في إضافة الهدف الثاني والتقدم لأصحاب الأرض بعد تلقيه تمريرة وضعته منفردًا بحارس نيوكاسل ليضعها داخل الشباك ومطلقًا الأفراح داخل مدرجات الأنفيلد.



أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل بأقدام صلاح وماني