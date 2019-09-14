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رياضة | أهداف مباراة - ليفربول 3 × 1 نيوكاسل يونايتد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - 3 × 1 نيوكاسل يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس محمد السادس للأندية الأبطال

النصر - عمان

0

x
14:15

1

الجزيرة - الإمارات

الدوري السعودي

الهلال

-

x
17:50

-

الفيحاء

أبها

-

x
17:50

-

الرائد

الأهلي

-

x
19:35

-

الوحدة

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

-

x
17:30

-

ستراسبورج

الممتاز

ليفربول

3

x
13:30

1

نيوكاسل يونايتد

مانشستر يونايتد

-

x
16:00

-

ليستر سيتي

توتنهام هوتسبير

-

x
16:00

-

كريستال بالاس

وولفرهامبتون

-

x
16:00

-

نوريتش سيتي

-

x
18:30

-

مانشستر سيتي

الدرجة الأولى

3

x
13:00

2

ليفانتي

ريال سوسييداد

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-

x
18:30

-

أتلتيكو مدريد

-

x
21:00

-

فالنسيا

الدوري الإيطاليي

فيورنتينا

0

x
15:00

0

يوفنتوس

نابولي

-

x
18:00

-

سامبدوريا

انتر ميلان

-

x
20:45

-

أودينيزي

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند

-

x
15:30

-

باير ليفركوزن

لايبزيج

-

x
18:30

-

بايرن ميونيخ

دوري أبطال إفريقيا

كانو سبورت - غينيا الإستوائية

-

x
18:00

-

الأهلي - مصر

جينيراسيون فوت - السنغال

-

x
20:00

-

الزمالك - مصر

شبيبة القبائل - الجزائر

-

x
20:30

-

حوريا - غينيا

كأس الكونفدرالية الإفريقية

اشانتي جولد - غانا

x
17:00

نهضة بركان - المغرب

الاتحاد - ليبيا

x
18:00

حسنية أكادير - المغرب

بيراميدز - مصر

x
20:00

شباب رياضي بلوزداد - الجزائر

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