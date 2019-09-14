رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الأول والثاني لصالح فريق ليفربول في المباراة، بينما اختتم محمد صلاح أهداف المباراة بالهدف الثالث للريدز، واحرز ويليامز هدف نيوكاسل الوحيد في اللقاء.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من 5 جولات خاضها الفريق بالبطولة، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- ليفربول 15 نقطة.

2- مانشستر سيتي 10 نقاط.

3- ليستر سيتي 8 نقاط.

4- كريستال بالاس 7 نقاط.

5- أرسنال 7 نقاط.

6-إيفرتون 7 نقاط.

7- ويست هام 7 نقاط.

8- مانشستر يونايتد 5 نقاط.

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9- توتنهام هوتسبير 5 نقاط.

10- شيفيلد يونايتد 5 نقاط.

11- تشيلسي 5 نقاط.

12- بيرنلي 4 نقاط.

13- برايتون 4 نقاط.

14- ساوثهامبتون 4 نقاط.

15- بورنموث 4 نقاط.

16- نيوكاسل يونايتد 4 نقاط.

17- ولفرهامبتون 3 نقاط.

18- نوريتش سيتي 3 نقاط.

19- أستون فيلا 3 نقاط.

20- واتفورد نقطة واحدة.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق لقب البريميرليج في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع فريق ليفربول والذي حصد أيضاً لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق، ويسعى السيتي للحفاظ على لقبه الذي حققه خلال آخر موسمين.