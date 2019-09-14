رياضة | صلاح وماني يسجلان.. ليفربول يضم نيوكاسل لقائمة ضحاياه (فيديو)

حقق ليفربول فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإنجلييز بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت ظهر اليوم على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز ضمن مباريات الجولة الخامسة من البريميير ليج الممتا لكرة القدم.

محمد صلاح وماني يقودان ليفربول للفوز على نيوكاسل

قطار الريدز لم يتوقف في البريميرليج، حيث ألحق فريق نيوكاسل ضمن قائمة ضحاياه ويصل للنقطة 15 بعدما حقق الانتصار في 5 مباريات متتالية.



بداية المباراة كانت قوية من جانب الريدز الذي شكل خطورة كبيرة على مرمى نيوكاسل عن طريق الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وأوريجي، لكن محاولاتهم لم تترجم إلى أهداف.

وعلى الرغم من سيطرة الريدز على مجريات اللقاء إلا أن يترو فيلميز لاعب نيوكاسل باغت أصحاب الأرض محرزًا الهدف الأول في الدقيقة 7.

بعد الهدف لنيوكاسل نشط لاعبو ليفربول بُغية إدارك التعادل سريعًا حتى نجح السنغالي ساديو ماني في تحقيق ذلك مع حلول الدقيقة 28 بتصويبة رائعة سكنت شباك الزاوية اليسرى لحارس الضيوف.

واضطر ديفوك أوريجي إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 35 متأثرًا بالإصابة ليدفع كلوب بروبيرتو فيرمينيو بديلًا له.

بعد هدف التعادل للريدز استمر ضغط رجال المدرب يورجن كلوب حتى تسلم عاد ساديو ماني مجددًا ونجح في إضافة الهدف الثاني والتقدم لأصحاب الأرض بعد تلقيه تمريرة وضعته منفردًا بحارس نيوكاسل ليضعها داخل الشباك ومطلقًا الأفراح داخل مدرجات الأنفيلد.

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ولم تشهد الدقائق المتبقية من هذا الشوط أي جديد، لينتهي على واقع تقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني حاول لاعبو نيوكاسل العودة للمباراة وإدراك التعادل لكنهم واجهوا دفاعًا قويًا من جانب الريدز.

ومع حلول الدقيقة 72 مرر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو بينية رائعة إلى زميله محمد صلاح الذي وضع الكرة داخل الشباك مسجلًا الهدف الثالث لليفربول.

وعلى الرغم من تقدم ليفربول بثلاثية إلا أن ضغط لاعبيه على مرمى نيوكاسل لم يتوقف وشكلوا خطورة حقيقة لكنها لم تشهد أهداف لينتهي اللقاء بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رضيده إلى 15 نقطة محتلًا صدارة البريمرليج، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.