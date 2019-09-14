رياضة | موعد مباراة الأهلي والوحدة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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يستضيف الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، نظيره الوحدة، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في تمام الساعة 7:35 بتوقيت القاهرة، و8:35 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9:35 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة



وتنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية ksa sport 1 hd، المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الوحدة



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محمد العويس – إرفين زوكانوفيتش – محمد آل فتيل – سعيد المولد – حسين عبد الغني – إلفيس ساريتس – علي الأسمري – سلطان منداش – جوزيف دي سوزا – عمر السومة – دجانيني.

التشكيل المتوقع للوحدة ضد الأهلي

مصطفي زغبة – ريناتو شافيز – فواز السجورق – ألبرتو بوتيا – ساري عمرو -كريج جودوين – فيصل درويش – وليد باخشوين – علي النمر – يوسف نياكاتي – ماركوس جييرمي.

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط ، بينما يأتى فريق الوحدة في المركز الخامس عشر "قبل الأخير" برصيد خالي من النقاط.