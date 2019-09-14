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رياضة | هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم (فيديو)

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هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل جاء في الدقيقة 71 للقاء خلال الجولة الخامسة من الممتاز.

هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل جاء بعد تمريرة ساحرة من البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالكعب 

حراسة المرمى : أدريان 

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خط الدفاع : أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون 

خط الوسط : فابينهو – فاليندوم - تشامبرلين

خط الهجوم : محمد صلاح – ساديو ماني – أوريجي على حساب فيرمينو

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