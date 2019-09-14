رياضة | هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل جاء في الدقيقة 71 للقاء خلال الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل جاء بعد تمريرة ساحرة من البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالكعب حراسة المرمى : أدريان Advertisements خط الدفاع : أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون خط الوسط : فابينهو – فاليندوم - تشامبرلين خط الهجوم : محمد صلاح – ساديو ماني – أوريجي على حساب فيرمينو

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