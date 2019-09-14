رياضة | ريال مدريد يعود ويهرب من فخ ليفانتي بثلاثية مثيرة

وانطلق فينيسيسوس جونيور من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية رائعة إلى كاسيميرو الذي وضع الكرة في الدقيقة 40 داخل الشباك معلنًا الهدف الثالث لريال مدريدن لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الملكي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 4 دقائق فقط باغت لاعب ريال مدريد السابق ومهاجم ليفانتي الحالي أصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة 49، ليقلص النتيجة إلى ثلاثة أهداف مقابل هدف.

بعد هدف ليفانتي استعاد لاعبو ريال مدريد نشاطهم وفي الدقيقة 56 حرم القائم الأيسر لحارس ليفانتي كريم بنزيمة من إحراز هدف رائع، ويبقي النتيجة على حالها.

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وفي الدقيقة 60 كان الظهور الرسمي الأول لإيدين هازارد مع ريال مدريد، بعدما حل بديلًا لكاسيميرو، حث دفع به زيدان في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء.

بعد إشراك هازارد ألغت تقنية الحكم المساعد "VAR" الهدف الرابع لريال مدريد بداعي التسلل ليسدد بعدها هازارد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس ليفانتي ببراعة.

وواصل لاعبو ريال مدريد "التفنن" في إهدار الفرص أمام حارس ليفانتي والذي تصدى لانفراد تام من فينيسيسوس جونيور في الدقيقة 70، ليتمكن ليفانتي من إحراز الهدف الثاني بواسطة ميليرو بضربة رأسية متنقة في الدقيقة 75.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أي جديد لينتهي بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط ليقفز إلى المركز الثاني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 6 نقاط تراجع بهم للمركز الخامس.

