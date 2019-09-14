رياضة | موعد مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفيحاء، مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والفيحاء على ملعب جامعة الملك سعود، في تمام الساعة 5:40 بتوقيت القاهرة، و6:40 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:40 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

وتنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية ksa sport 1 hd، المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.

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التشكيل المتوقع لفريق الهلال في مواجهة الفيحاء:-

عبدالله المعيوف - جانج هيون سو - حسن كادش - ياسر الشهراني - علي آل بليهي - محمد كنو - سلمان الفرج - كارلوس إدواردو - هتان باهبري - عمر خربين - بافيتيمبي جوميز.

التشكيل المتوقع لفريق الفيحاء في مواجهة الهلال:-

عامر شافع، سامي الخيبري، عمر المزيعل، هاني الصبياني، جيجي، عبدالكريم القحطاني، رافاييل أسيس، نيتو، روني فيرنانديز، صامويل أوسو، أرسينسيو نونيز.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا العام حتى الآن، بعدما حقق فوزًا ثميناً على مضيفه الرائد بخمسة أهداف مقابل لا شئ، فيما يأتي في المركز الثاني فريق النصر برصيد 6 نقاط، فيما يدخل الفيحاء مباراته أمام الهلال باحثًا عن الفوز على نظيره الهلال، بعد تحقيق الفوز في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق أبها الصاعد حديثًا هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (4-2)،.

ويحتل الفيحاء المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بفارق الأهدف عن فريق الشباب صاحب المركز الرابع.