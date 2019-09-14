رياضة | أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ريال مدريد فوزًا صعبًا ظهر اليوم على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

بدأ الفريق الملكي المباراة ضاغطًا منذ الدقيقة الأولى وباحثًا عن الهدف الأول، حيث اعتمد الفرنسي زين الدين زيدان على الثلاثي فينيسيوس جونيور لوكاس فاسكيز وكريم بنزيمة في خط الهجوم.

وفي الدقيقة 25 ومن ضربة رأسية رائعة نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في إحراز الهدف الأول للفريق الملكي، بعدما تلقى عرضية مقتنة من الجهة اليمنى، ليضعها ببراعة داخل الشباك.

بعد الهدف الأول لريال مدريد استمر ضغط أصحاب الأرض ليمرر خاميس رودريجيز بينية لبنزيمة الذي نجح في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

وانطلق فينيسيسوس جونيور من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية رائعة إلى كاسيميرو الذي وضع الكرة في الدقيقة 40 داخل الشباك معلنًا الهدف الثالث لريال مدريدن لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الملكي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 4 دقائق فقط باغت لاعب ريال مدريد السابق ومهاجم ليفانتي الحالي أصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة 49، ليقلص النتيجة إلى ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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بعد هدف ليفانتي استعاد لاعبو ريال مدريد نشاطهم وفي الدقيقة 56 حرم القائم الأيسر لحارس ليفانتي كريم بنزيمة من إحراز هدف رائع، ويبقي النتيجة على حالها.

وفي الدقيقة 60 كان الظهور الرسمي الأول لإيدين هازارد مع ريال مدريد، بعدما حل بديلًا لكاسيميرو، حث دفع به زيدان في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء.

بعد إشراك هازارد ألغت تقنية الحكم المساعد "VAR" الهدف الرابع لريال مدريد بداعي التسلل ليسدد بعدها هازارد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس ليفانتي ببراعة.

وواصل لاعبو ريال مدريد "التفنن" في إهدار الفرص أمام حارس ليفانتي والذي تصدى لانفراد تام من فينيسيسوس جونيور في الدقيقة 70، ليتمكن ليفانتي من إحراز الهدف الثاني بواسطة ميليرو بضربة رأسية متنقة في الدقيقة 75.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أي جديد لينتهي بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط ليقفز إلى المركز الثاني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 6 نقاط تراجع بهم للمركز الخامس.