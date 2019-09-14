رياضة | موعد تنصيب إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد تنصيب إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري خلال تصريحات صحفية اليوم أنه ينتظر فقط حسم الأمور مع ناديه من أجل الرحيل لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتى نظمتها مصر.

وأكد جلال أن الإتفاق مع اتحاد الكرة حول تدريبه للمنتخب ينقصه فقط بعد الرتوش الأخيرة وتعد أبرزها الحصول على إذن للرحيل عن النادى المصري.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الاتفاق تم بين المدرب وبين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ولكن يتم حسم فقط اختيار الجهاز المعاون.

الجهاز المعاون فى حال تولى إيهاب جلال



يتمسك إيهاب جلال بضم حمد إبراهيم المدرب العام للنادى المصري للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، والذى عمل من قبل مع جلال أيضاً فى مصر المقاصة ويتمسك أيضاً جلال بضم مصطفي كمال كمدرب للحراس فى الجهاز الجديد والذى عمل أيضاً مع جلال فى كل الفرق التى دربها وهم مصر المقاصة والزمالك وكان له تجربة لم تستمر طويلاً كمدرب لحراس مرمى النادى الأهلى فى العام السابق فى الجهاز الفنى الذى كان يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون، ولم يمانع جلال فى إختيار اتحاد الكرة لمساعد أخر ليعمل داخل الجهاز الفنى وأيضاً.

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مدير الكرة فى المنتخب



لم يمانع جلال إقتراح اتحاد الكرة فى تولى أحد نجوم الكرة المصرية السابقين أمثال أحمد حسن وعماد متعب منصب مدير الكرة فى المنتخب وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن حتى الأن لم يتواصل أى مسؤول من الجبلاية مع نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر عماد متعب للعمل داخل الجهاز الجديد للفراعنة.