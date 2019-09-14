رياضة | موعد تنصيب إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد تنصيب إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد جلال أن الإتفاق مع اتحاد الكرة حول تدريبه للمنتخب ينقصه فقط بعد الرتوش الأخيرة وتعد أبرزها الحصول على إذن للرحيل عن النادى المصري.
وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الاتفاق تم بين المدرب وبين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ولكن يتم حسم فقط اختيار الجهاز المعاون.
الجهاز المعاون فى حال تولى إيهاب جلال
يتمسك إيهاب جلال بضم حمد إبراهيم المدرب العام للنادى المصري للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، والذى عمل من قبل مع جلال أيضاً فى مصر المقاصة ويتمسك أيضاً جلال بضم مصطفي كمال كمدرب للحراس فى الجهاز الجديد والذى عمل أيضاً مع جلال فى كل الفرق التى دربها وهم مصر المقاصة والزمالك وكان له تجربة لم تستمر طويلاً كمدرب لحراس مرمى النادى الأهلى فى العام السابق فى الجهاز الفنى الذى كان يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون، ولم يمانع جلال فى إختيار اتحاد الكرة لمساعد أخر ليعمل داخل الجهاز الفنى وأيضاً.
مدير الكرة فى المنتخب
لم يمانع جلال إقتراح اتحاد الكرة فى تولى أحد نجوم الكرة المصرية السابقين أمثال أحمد حسن وعماد متعب منصب مدير الكرة فى المنتخب وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن حتى الأن لم يتواصل أى مسؤول من الجبلاية مع نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر عماد متعب للعمل داخل الجهاز الجديد للفراعنة.
وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب سيكون يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل بعد الإستقرار بشكل كبير على تولى إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري المسؤولية الفنية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وجاء إختيار أحد أيام الاثنين أو الثلاثاء للإعلان بسبب إرتباط النادى المصري ومدربه إيهاب جلال بمباراة الفريق أمام ماليندى بطل زنجبار يوم الاثنين القادم ضمن مباريات الكونفدرالية الإفريقية.
وكان عمرو الجنايني رئيس مجلس الجبلاية الحالي قد أعلن عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم حسن شحاتة المدير الفني التاريخي السابق للمنتخب وحسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي وحسام حسن المدير الفني الحالي لنادي سموحة وإيهاب جلال المدير الفني لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة.