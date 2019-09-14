رياضة | عاجل.. حضن محمد صلاح وماني يعلن صلحهما (شاهد بالفيديو)

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون

خط الوسط : فابينهو – فاليندوم - تشامبرلين

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خط الهجوم : محمد صلاح – ساديو ماني – أوريجي على حساب فيرمينو

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

ينقل موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم بث مباشر 14-9-2018 بالجولة الخامسة من الدوري في واحدة من المباريات التي ينتظرها عشاق المصري محمد صلاح محترف فريق ليفربول.

بعد قليل ينقل موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة الخامسة بالبريميرليج في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل اليوم.

تتجه كل أنظار متابعي ومحبي الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم نحو ملعب أنفيلد، حيث موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة الخامسة من البريميرليج، والذي يعود من جديد إلى عشاقه ومحبي حول العالم، بعد نهاية فترة التوقف الدولي والتي بدأت في 5 سبتمبر الماضي، وإستمرت حتى نهاية الأسبوع الماضي.