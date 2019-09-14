رياضة | تدريب شاق للغائبين عن مباراة الأهلي وكانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريب شاق للغائبين عن مباراة الأهلي وكانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن رحلة غينيا الاستوائية، تدريباتهم اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وذلك تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي الأحمر.
وشارك في المران كلا من رامي ربيعة وأحمد حمدي وعمار حمدي، لاعبو الفريق الأحمر.
ويغيب ربيعة عن بعثة الأهلي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر الماضية أمام إطلع بره بطل جنوب السودان.
فيما أدى سعد سمير ومحمد محمود، جلسة في الجيم ليستكملا برنامجهما التأهيلي في التتش والذي تضمن الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات لتجهيزهما للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
وخاض كريم نيدفيد، جلسة في الجيم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتعافي ، من جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.
الأهلي بزيه التقليدي أمام كانو سبورت
يخوض الفريق الأول للنادي الأهلي مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم ،بزيه التقليدي " القميص الأحمر والشورت الابيض" بناء على ما تم الاتفاق عليه ،في الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم صباح اليوم بقاعة المؤتمرات فى استاد مالابو الذى تقام عليه المباراة .
حضر الاجتماع ممثلا للنادي الأهلي كل من سمير عدلى مدير العلاقات الخارجية وماهر عبد العزيز المدير الإدارى للفريق والكاميرونى اليم كوناتى ابو بكر مراقب المباراة ومندوب نادى كانو سبورت بالإضافة للحكم الرابع ممثلا لطاقم التحكيم الذي وصل في ساعه مبكرة من صباح اليوم السبت ولم يستطع المشاركة في الاجتماع الفني.
وخلال الاجتماع اتفق مسئولو الفريقين علي ارتداء الأهلى لزيه المعتاد وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض فيما يرتدى فريق كانو سبورت القميص الاسود والشورت الأبيض ،بالإضافة إلى تحديد موعد وصول الفريقين إلى الملعب قبل المباراة بـ90 دقيقة مع التنبيه على ضرورة الالتزام بتعليمات الحكام .
كما تم الاتفاق على تخصيص المدرج الأيمن للجالية المصرية في غينيا الاستوائية ،لحضور المباراة وتشجيع الأهلي.
ويلتقى الأهلى وكانو سبورت في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال٣٢ لدوري ابطال إفريقيا.
بعثة الأهلي تغادر غينيا صباح غدٍ الأحد
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غينيا الأستوائية في الحادية عشرة ظهر غد الأحد.
ويتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين ترانزيت الاولى في الكاميرون لمدة ساعة والثانية في العاصمة الاثيوبية اديس أبابا لمدة ساعتين.
ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة "بسلامة الله" في الساعات الأولى من فجر الاثنين بعد رحلة تزيد على ١٢ ساعة.