رياضة | تدريب شاق للغائبين عن مباراة الأهلي وكانو سبورت

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن رحلة غينيا الاستوائية، تدريباتهم اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وذلك تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي الأحمر.

وشارك في المران كلا من رامي ربيعة وأحمد حمدي وعمار حمدي، لاعبو الفريق الأحمر.

ويغيب ربيعة عن بعثة الأهلي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر الماضية أمام إطلع بره بطل جنوب السودان.

فيما أدى سعد سمير ومحمد محمود، جلسة في الجيم ليستكملا برنامجهما التأهيلي في التتش والذي تضمن الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات لتجهيزهما للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وخاض كريم نيدفيد، جلسة في الجيم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتعافي ، من جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.