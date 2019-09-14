رياضة | توتنهام تقدم عرضا مغريا لـ"إريكسن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام تقدم عرضا مغريا لـ"إريكسن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول إدارة توتنهام هوتسيبير بقيادة رئيس النادى دانييل ليفى بتجديد التعاقد مع النجم الدنماركى كريستيان إريكسن لاعب الوسط بسبب إنتهاء تعاقده بإنتهاء الموسم الحالى.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادى توتنهام هوتسيبير يجهز عرض جديد بعقد مميز للاعب الدنماركى المتألق مع السبيرز خلال السنوات الماضية ليمنع أيضاً اللاعب من الإنتقال لصفوف ريال مدريد الإسبانى والمهتم بضمه منذ فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن العقد سيكون مدته 5 سنوات وسيصل لقيمة 60 مليون جنيه إسترلينى كإجمالى لرواتب اللاعب.

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وأشارت الصحيفة أن وفقاً للعقد الجديد سيحصل إريكسن على 230 ألف جنيه إسترلينى فى الإسبوع بالإضافة الى المكافآت ليكون من أصحاب الرواتب الأعلى فى توتنهام مع المهاجم الإنجليزى هارى كين.

وكان ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية يريد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكن فشلت الصفقة بسبب مغالاة نادى مانشستر يونايتد وكان إيريكسن هو الخيار الثانى لمدريد.

وأفادت التقارير الصحفية إن إيركسن الذى سينتهى عقده الصيف القادم رفض كل العروض التى تقدمت إليه ورفض أيضاً التجديد للسبيرز بسبب الرغبة فى الإنتقال لريال مدريد، مما جعل إدارة توتنهام هوتسيبير ترفع العقد المقدم له مادياً من أحل التجديد لمواسم أخرى.