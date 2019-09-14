رياضة | رئيس الشباب السعودي على "واقعة الجماهير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الشباب السعودي على "واقعة الجماهير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث خالد البلطان، رئيس نادي الشباب عن تصرفات بعض جماهير النصر ضده، عقب مباراة القمة بين الفريقين، والتي انتهت بالتعادل سلبيًا، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البلطان في تصريحات لقناة "السعودية الرياضية": "رمي القوارير أمامي أثناء توجهي إلى غرف خلع الملابس، بعد نهاية المباراة، من قبل مجموعة من جماهير النصر، أمر مخزي"

وتابع: "ما هو المطلوب من فريق.. هل نخسر نتيجة المباراة من أجل أن نكسب محبة هؤلاء الجماهير".

وأوضح: "هذه مجموعة قليلة، تتواجد بين جميع مشجعي الفرق، وفي جميع أنحاء العالم، وليس الدوري السعودي فقط".

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واختتم البلطان حديثه قائلا: "الأمر الأن في يد لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، اتجاه هذه التصرفات المشينة".

كما علق الإعلامي محمد أبو هداية في تصريحات تليفزيونية على هذه الواقعة قائلا: "التصرف الذي قام به جمهور النصر، قد يكون سببه تصريح سابق أدلى به رئيس الشباب.

وأضاف: "لجنة الانضباط هي المعنية بتصرف الجماهير النصراوية وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة".

وأكمل: "المنافسة لا تحتمل كل هذا الشحن الجماهيري، رة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى، ومن الطبيعي أن الجميع لا يسلم من الانتقادات، سواءً لاعبين أو جهاز فني، أو الحكام، وصولًا بالحكم الرابع، ولكن يجب أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة من الشحن".