الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس إقامة دوري رديف لدوري المحترفين

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى إقامة دوري رديف لدوري المحترفين السعودي للموسم الكروي 2019 / 2020 وذلك لإتاحة الفرصة للاعبين السعوديين للمشاركات الميدانية بعد تضاءل فرصهم نظرا لإقرار مشاركة سبعة لاعبين أجانب لكل فريق.

ويشهد يوم الأربعاء المقبل إقامة ورشة عمل للجنة المسابقات بمشاركة رابطة الدوري وأندية دوري المحترفين لوضع خارطة تنفيذية للدوري الرديف والاستماع لوجهة نظر الأندية .

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وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات في تصريحات إعلامية أن القرار لم يكن رد فعل لمباراة الأخضر ضد اليمن والتي انتهت بالتعادل في انطلاقة مشوار تصفيات كأس العالم 2022، بل بناء على مشاركة المنتخب الأولمبي، الذي سيخوض كأس آسيا تحت 23 عاما، المؤهل إلى أولمبياد طوكيو .2020

وأوضح :” تضم قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين شاركوا فقط في أول جولتين من الدوري، والبقية لم تتح لهم الفرصة، ولذلك جاءت الفكرة من المسابقات واللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم لزيادة مباريات لاعبي الأولمبي وتجهيزهم قبل الحدث القاري”.

وأضاف :”سيتم تبادل الآراء مع الرابطة والأندية، مع تحديد الملاعب المستضيفة أو إقامة دوري مناطق، على أن ترفع الآراء إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الذي يفيد الأخضر الأولمبي”.