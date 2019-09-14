شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يعود لطريق الانتصارات بالفوز على ليفانتي 3-2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد نادي ريـال مدريد لطريق الانتصارات، بعد التعادل في آخر مباراتين، بفوز على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهد الشوط الأول تفوق تام للنادي الملكي، الذي تقدم بالهدف الأول عن طريق كريم بنزيمة من رأسية رائعة في الدقيقة 25، قبل أن يضيف الفرنسي الهدف الثاني للمرينجي في الدقيقة 31.

وبعد 9 دقائق فقط، أحرز البرازيلي كاسيميرو الهدف الثالث لريـال مدريد لينتهي الشوط الأول من اللقاء بتقدم ريـال مدريد بثلاثية نظيفة.

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وبعد مرور 4 دقائق فقط من الشوط الثاني، نجح لاعب ريـال مدريد المعار إلى ليفانتي، بورخا مايورال في هز شباك الفريق الأبيض ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 3-1.

ورغم سيطرة ريـال مدريد على مجريات الشوط الثاني وإهدار العديد من الفرص وإلغاء هدف بداعي التسلل للكولومبي خاميس رودريجيز، إلا أن الضيوف استطاعوا إحراز هدفًا ثانيًا في الدقيقة 75 عن طريق جونزالو ميليرو من رأسية رائعة.

وجاء اللقاء ليشهد المشاركة الرسمية الأولى للنجم البلجيكي إيدن هازارد مع ريـال مدريد، إذ لم يشارك في المباريات الثلاثة الماضية بالدوري الإسباني للإصابة، فيما دخل كبديل لكاسيميرو، اليوم، في الدقيقة 60، وكاد يحرز هدفًا بعد دخوله بلحظات بعدما اخترق دفاعات ليفانتي قبل أن يطلق تصويبة قوية من حدود منطقة الجزاء نجح حارس الضيوف في إخراجها لركلة ركنية.

وبعد احتساب حكم المباراة 5 دقائق وقت بدل ضائع، فشل أي من الفريقين في إضافة أهداف خلالهم، أطلق صافرته معلنًا فوز ريـال مدريد على ليفانتي بثلاثية مقابل هدفين، ليرفع الملكي رصيده إلى 8 نقاط من فوزين وتعادلين، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 6 نقاط من فوزين وهزيمتين.