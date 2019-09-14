شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي | الشوط الأول.. ليفربول (3) – (1) نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي ليفربول نظيره نيوكاسل في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

الدفاع: أليكساندر-أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون الوسط: فابينيو، فينالدوم، أوكسليد-تشامبرلين الهجوم: ماني، صلاح، أوريجي فيما يلعب نيوكاسل بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: دوبرافككا الدفاع: كرافث، شار، لاسيليس، دوميت، فيليمز الوسط: أتسو، هايدن، شيلفي، ألميرون الهجوم جويلاينتون كاسيو دي ليرا الشوط الأول بداية المباراة.. الدفاع: أليكساندر-أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون Advertisements الوسط: فابينيو، فينالدوم، أوكسليد-تشامبرلين الهجوم: ماني، صلاح، أوريجي فيما يلعب نيوكاسل بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: دوبرافككا الدفاع: كرافث، شار، لاسيليس، دوميت، فيليمز الوسط: أتسو، هايدن، شيلفي، ألميرون الهجوم جويلاينتون كاسيو دي ليرا الشوط الأول بداية المباراة.. الدقيقة 40، ليفربول متقدم بهدفين أحرزهما ساديو ماني، مقابل 1 لنيوكاسل. الدقيقة 72، محمد صلاح يحرز الهدف الثالث لليفربول نهاية المباراة

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