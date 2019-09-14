تبقى جميع التعاقدات الجديدة مع ريال مدريد على مقاعد البدلاء

السبت 14 سبتمبر 2019

زيدان

عند النظر إلى ورقة الفريق المقدمة زين الدين زيدان لمباراة ليفانتي يوم السبت على أرضه مع ليفانتي ، كان من الممكن توقع بداية الحادي عشر ، ولكن المفاجأة جاءت على مقاعد البدلاء حيث أن ستة من اللاعبين السبعة هم من الوافدين الجدد.



كل لاعبي ريال مدريد يوم الجمعة ، إلى جانب فيرلاند مندي وإدر ميليتاو وإيدن هازارد ورودريجو غوز ولوكا يوفيتش ، تم اختيارهم جميعًا كبديلين ، وفي بعض الحالات ، سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول قليلاً حتى يصبحوا رسميين الركوع في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

تكلف هذه اللعبة ستة لاعبين 305 ملايين يورو ، وكان يعتقد البعض أن ميلتاو ستتاح له فرصة اللعب. لم يشارك الظهير البرازيلي في الظهور الرسمي لأول مرة وسيبدأ أمام باريس سان جيرمان في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا في لوس بلانكوس مساء الأربعاء بسبب الإيقاف إلى سيرجيو راموس وناتشو فرنانديز.