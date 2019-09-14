بنزيمة يصبح أكثر من رقم 9: أربعة أهداف في أربع مباريات

السبت 14 سبتمبر 2019

حمل كريم بنزيمة غريمه من حملة 2018/19 إلى هذا الموسم الحالي. بعد تسجيله 30 هدفًا في الفترة الأخيرة ،



حصل بالفعل على أربعة من مبارياته الأربع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي حتى الآن. غادر الأمير كريستيانو رونالدو ، وقد تحمل رقم 9 مسؤولية استبدال أهدافه وقاد فريقه من المقدمة. ليفانتي يوم السبت برأس مثالي ، وجعله اثنين قبل فترة طويلة.

ليس هناك شك في مركزه بصفته رقم 9 لمدريد ومع كل هدف ، فهو يعزز مركزه كمهاجم لفريق لوس بلانكوس. في سن 31 ، يستمتع ببعض من أفضل أشكال حياته المهنية. إنه الآن يسجل 152 هدفًا من دوري الدرجة الأولى ليليجاندير ، حيث يحتل المركز التاسع عشر في الترتيب على الإطلاق مع جوليو ساليناس.