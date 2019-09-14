استدعاء 7 لاعبين من المنتخب الوطني الى الرياض

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم اليوم سبعة لاعبين الى الرياض للمشاركة في معسكره الخارجي الذي يقيمه حاليا في الرياض.

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وجاءت دعوة اللاعبين لخوض مباراته الثالثة في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022 وكأس آسيا بالصين 2023 والتي يشارك فيها المنتخب اليمني ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات السعودية وأوزبكستان وفلسطين وسنغافورة وسيواجه المنتخب اليمني نظيره الأوزبكي في مباراته الثالثة بالتصفيات يوم العاشر من أكتوبر المقبل.

وكان المنتخب قد خاض مباراتين في التصفيات وخرج منهما بالتعادل بذات النتيجة 2 / 2 وكانت المباراتين مع المنتخبين السنغافوري والسعودي.

واللاعبين تم استدعاؤهم لتغطية شواغر المنتخب بعد مغادرة سبعة لاعبين للمعسكر والذين التحقوا بانديتهم الخارجية المحترفين فيها واللاعبين السبعة هم:

عصام الورافي لاعب شعب إب وعبدالعزيز خميس لاعب وحدة صنعاء، حمزة الشحمي وفيصل باهرمز لاعبي التلال، واحمد باحاج لاعب شعب حضرموت ومحمد السقطري وعلي فضل عباس لاعبي وحدة عدن، وتم طلب اللاعبين السبعة للانضمام لمعسكر المنتخب في السعودية استعدادا للمباريات القادمة.