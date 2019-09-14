رسمياً.. مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني في بطولة إفريقيا تذاع عبر قناة "اون سبورت"

السبت 14 سبتمبر 2019

الاهلي

قامت إدارة القنوات الفضائية "اون سبورت" بالإعلان عن نقلها لمباراة الاهلي المصري أمام كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت.



وأعلنت القناة عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" : "انتظرونا مباراة كانو سبورت الغيني والاهلي بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. مباشرة وحصريًا على أون سبورت غدًا 6:00مساءً."

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يلتقي مساء اليوم فريق الأهلي مع منافسه كانو سبورت الغيني، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019/2020.

مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر على ملعب مالابو الجديد بمدينة مالابو في غينيا الإستوائية، وهي غير مذاعة تليفزيونيًا حتى الآن، وسط مفاوضات من إدارة قناة أون سبورت للحصول على حق بث المباراة.

يذكر أن الأهلي قد تغلب على فريق إطلع بره الجنوب سوداني بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعد مباراة الليلة هي الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.