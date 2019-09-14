البوروندى فيستون عبد الرازق يجتاز الكشف الطبى فى إنبي...

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جدة - عمرو شويل اجتاز مهاجم منتخب بوروندى فيستون عبد الرازق المنضم حديثا إلى صفوف فريق إنبى الكشف الطبى بعد نجاح الفريق البترولى فى ضمه فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. وجاء تعاقد إنبى مع فيستون بعد فسخ تعاقده من نادى شبية الجزائر بعد موسم واحد من إنضامه فى صفوفه . Advertisements وشارك فيستون مع منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2019 التى إستضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو و حتى 19 يوليو الماضيين . وسبق لمهاجم المنتخب البوروندى اللعب فى صفوف صن دوانز الجنوب إفريقي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي والزوراء العراقي.

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