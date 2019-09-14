تعرف على طلبات إيهاب جلال لتولى تدريب منتخب مصر الأول...

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جدة - عمرو شويل ايهاب جلال يقترب من قيادة المنتخبيقود عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، المفاوضات مع إيهاب جلال مدرب المصري بنفسه، لتولي قيادة منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيرى.
وبحسب مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة فإن الجنايني يجري اتصالات مع إيهاب جلال لمعرفة طلباته والتوصل لاتفاق نهائي بشأن قيادة الفريق القومي خلال الفترة المقبلة.
ايهاب جلال أبرز المرشحين لتدريب المنتخبوسيعلن اتحاد الكرة عن إسم مدرب المنتخب الجديد غدا الاحد أو بعد غد الاثنين بحد أقصى، بعدما انحصرت المنافسة بين ايهاب جلال المرشح الأول حتى الأن ويليه حسن شحاتة.
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