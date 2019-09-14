شكرا لقرائتكم تعرف على طلبات إيهاب جلال لتولى تدريب منتخب مصر الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ايهاب جلال يقترب من قيادة المنتخب يقود عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، المفاوضات مع إيهاب جلال مدرب المصري بنفسه، لتولي قيادة منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيرى. وبحسب مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة فإن الجنايني يجري اتصالات مع إيهاب جلال لمعرفة طلباته والتوصل لاتفاق نهائي بشأن قيادة الفريق القومي خلال الفترة المقبلة. Advertisements أضاف المصدر نفسه أن طلبات جلال تتمثل فى الاستعانة بالثنائى حمد إبراهيم المدرب العام للمصرى ومصطفى كمال مدرب الحراس فى جهازه مع المنتخب الوطنى، وهو ما يتم دراسته من قبل اللجنة الخماسية. ايهاب جلال أبرز المرشحين لتدريب المنتخب وسيعلن اتحاد الكرة عن إسم مدرب المنتخب الجديد غدا الاحد أو بعد غد الاثنين بحد أقصى، بعدما انحصرت المنافسة بين ايهاب جلال المرشح الأول حتى الأن ويليه حسن شحاتة. من جهته أكد إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، وجود اتصالات بينه وبين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتولى تدريب منتخب مصر فى المرحلة المقبلة. وسيواجه النادى المصرى غدا ماليندى بطل زنجبار فى افتتاح مشوار الفريق بالكونفدرالية الافريقية.

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