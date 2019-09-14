شكرا لقرائتكم تأجيل قرعة البطولة الأفريقية للأندية الأبطال لكرة اليد رجال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة اليد عن تأجيل قرعة البطولة الأفريقية للأندية الأبطال للرجال والتى كان من المنتظر إقامتها اليوم إلى يوم 20 من سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن تقام القرعة فى نيامى بالنيجر فى حضور رئيس الاتحاد الأفريقيى منصور أريمو على هامش بطولة أفريقيا للناشئات مواليد 2002 التى تقام هناك.

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ويشارك فى بطولة أفريقيا للأندية من مصر فريقا الزمالك و سبورتنج ، حيث ستقام البطولة فى شهر أكتوبر المقبل بالرأس الأخضر .

تأتى مشاركة الزمالك فى البطولة لأنه بطل الدورى الممتاز فى الموسم المنتهى بينما سبورتنج يحمل لقب كأس السوبر.