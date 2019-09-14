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شكرا لقرائتكم تأجيل قرعة البطولة الأفريقية للأندية الأبطال لكرة اليد رجال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة اليد عن تأجيل قرعة البطولة الأفريقية للأندية الأبطال للرجال والتى كان من المنتظر إقامتها اليوم إلى يوم 20 من سبتمبر الجارى.
تأتى مشاركة الزمالك فى البطولة لأنه بطل الدورى الممتاز فى الموسم المنتهى بينما سبورتنج يحمل لقب كأس السوبر.
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