شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. ميتشو يصدر 3 فرمانات بيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، 3 فرمانات قبل إنطلاق مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا على ملعب الأخير.

موعد مباراة الزمالك اليوم



وتنطلق مباراة الزمالك اليوم أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

Advertisements

الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. ومحاضرة فنية قبل التوجه للملعب



فرمان ميتشو الأول قبل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت، هو إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بفندق الإقامة وذلك قبل التوجه لملعب "لا ديور" والذي يستضيف المباراة.

الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. التوجه للملعب بعد المحاضرة



كما حدد ميتشو موعد توجه فريق الزمالك لملعب مباراة جينيراسيون فوت، حيث قرر التوجه مبكرا قبل انطلاق اللقاء بقرابة 3 ساعات حيث ستغادر البعثة البيضاء فندق الإقامة فى تمام الساعة الخامسة والربع مساءا استعداد لخوض اللقاء الذي سيقام في الثامنة مساء اليوم.

الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. ممنوع الاعتراض



فيما حذر ميتشو لاعبي الزمالك قبل انطلاق مباراة جينيراسيون فوت، من الاعتراض على أى قرارات تحكيمية خلال اللقاء حيث لا يكلف ذلك اللاعبين الحصول على بطاقة ملونة سواء صفراء أو حمراء.