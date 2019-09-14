شكرا لقرائتكم الاهلى يحتفل بعيد ميلاد مدربه السويسرى رينيه فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر على الاحتفال بعيد ميلاد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الاحمر . وكتبت صفحة الاهلي : " عيد ميلاد سعيد لمدربنا فايلر" Advertisements يلتقى الاهلي المصري نظيره كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية اليوم السبت فى منافسات دوري أبطال أفريقيا . ماتش الاهلي.. ويواجه الأهلي فريق كانو سبورت في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة فى ملعب الأخير فى غينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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