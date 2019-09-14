الاسماعيلي يكشف سر غياب الغينى بيكيتى سيلفا أمام أهلى بنى غازى الليبى...

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جدة - عمرو شويل الاسماعيلي يفسر سبب غياب بيكيتي

فسر مصدر بالجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى أسباب استبعاد الغينى بيكيتى سيلفا من المشاركة فى مباراة الدراويش مع أهلى بنى غازى الليبى . وبحسب المصدر ، فإن بيكيتى سيلفا وصل ليلة المباراة فى الثامنة مساء ولم يحضر المران الختامى للفريق فضلا عن شعوره بالارهاق من جراء طول رحلة السفر لذا فضل الصربى ميودراج المدير الفنى للدراويش استبعاده من المباراة Advertisements واكتسح الإسماعيلى منافسه أهلى بنى غازى الليبى بنتيجة 4 – 2 فى مباراة الذهاب من دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الابطال . فيما وصلت البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد لصفوف الإسماعيلى وأصبح جاهزاً للمشاركة مع الدراويش بشكل رسمى. مدرب الاسماعيلي تابع بيكيتي مع منتخب بلاده وتابع الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، مباراة منتخب غينيا مع ساوتومى وبرينسيب لمشاهدة أداء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ليحظى اللاعب بإشادة مدربه الجديد، والتى انتهت بفوز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022. وتابع الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، مباراة منتخب غينيا مع ساوتومى وبرينسيب لمشاهدة أداء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ليحظى اللاعب بإشادة مدربه الجديد، والتى انتهت بفوز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022.

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