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أحمد مدبولي قاد الاسماعيلى أمام أهلي بني غازي رغم إصابته بفيروس...

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جدة - عمرو شويل  

 

أكد مصدر بالجهاز الفنى للنادى الاسماعيلي أن أحمد مدبولى الوافد الجديد لصفوف الدراويش شارك فى مباراة أهلى بنى غازى الليبى رغم اصابته.

 

وقال المصدر:" مدبولى أصر على المشاركة فى المباراة رغم أنه شعر بألم حاد فى المعدة ليلة المباراة وتم عرضه على الطبيب الذى أخضعه للفحوصات التى أثبتت إصابته بفيروس فى المعدة ولكن اللاعب تحامل على نفسه وشارك فى مباراة أهلى بنى غازى الليبى". 

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كان الاسماعيلى فاز على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح مشوار الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال فى اللقاء الذى أقيم أمس الجمعة على استاد الإسماعيلية.

 

وتمكن أحمد مدبولى من تسجيل أول أهدافه بقيص الدراويش فى شباك أهلى بنى غازى الليبى .

 

الإسماعيلي حقق انتصاره الــ30 بعدما لعب خلال مشاركته طوال تاريخه فى البطولات العربية الرسمية 59 مباراة وسجل 95 هدفا و مني شباكه بـ 54 هدف.

 

 

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