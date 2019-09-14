شكرا لقرائتكم أحمد مدبولي قاد الاسماعيلى أمام أهلي بني غازي رغم إصابته بفيروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال المصدر:" مدبولى أصر على المشاركة فى المباراة رغم أنه شعر بألم حاد فى المعدة ليلة المباراة وتم عرضه على الطبيب الذى أخضعه للفحوصات التى أثبتت إصابته بفيروس فى المعدة ولكن اللاعب تحامل على نفسه وشارك فى مباراة أهلى بنى غازى الليبى".
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