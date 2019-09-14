عضو جديد ينضم لمجلس الاسماعيلي بالتزكية...

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جدة - عمرو شويل الاسماعيلي يشهد انضمام عضو جديد لمجلسهحسم محمد إبراهيم عبد الرحيم مقعد العضوية تحت السن بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى بالتزكية ، بعد إغلاق باب الترشح لانتخابات عضو تحت السن بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى ولم يتقدم إلا محمد إبراهيم عبد الرحيم.
رئيس الاسماعيلي يجتمع مع العضو الجديد
اجتمع المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة مع أعضاء الجهاز الفنى المعاون والذى ضم كل من صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى وأكرم علياوى مخطط الأحمال.
يأتى هذا عقب تعاقد مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع الصربى “ميودراج يسيتش” مديرا فنيا جديدا للفريق الأول.
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