شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف السبب الحقيقى لتغريم شيكابالا بعد نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف مصدر باتحاد الكرة، السبب الحقيقى وراء رفض إلغاء عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك عقب مباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

كانت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة قررت تغريم شيكابالا 50 ألف جنيه، بداعى توجيه هتافات مسيئة ضد الأهلي عقب اللقاء وهو ما اعتبرته سلوكا غير رياضى يستوجب معاقبة اللاعب.

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وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن أعضاء اللجنة الخماسية كانوا متواجدين فى الملعب وشاهدوا الواقعة بأعينهم ، وبعدها تم الاستقرار على معاقبة اللاعب بغض النظر عن ظهور فيديوهات للواقعة من عدمه.

وأضاف أن اللائحة القديمة الخاصة بالموسم الماضى تتضمن معاقبة أى عنصر من عناصر اللعبة اذا ثبت ذلك من خلال الشريط الأصلى للمباراة، وهو ما لا ينطلق على شيكابالا حيث ظهرت الفيديوهات الخاصة به على مواقع التواصل الإجتماعى فقط، إلا أن مشاهدة أعضاء اللجنة الخماسية للواقعة بأعينهم وراء القرار وكذلك وراء عدم التراجع عنه أيضا فى حالة تظلم الزمالك عليه.