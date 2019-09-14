شكرا لقرائتكم بيراميدز يُهدد انتقال كهربا للأهلى فى الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت وجهة محمود عبد المنعم كهربا حائرة بعد رحيل اللاعب من الزمالك وتوقيعه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وذلك بعد إعلان اللاعب أنه سينتقل لنادي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن النادي البرتغالي لا يعدو سوى خطوة انتقالية في مشواره الكروي.

موقف الأهلى من ضم كهربا واضح وهو أن ذلك الأمر سيكون في حالة إنهاء اللاعب لأزمته مع الزمالك بشكل نهائي بالإضافة لتخفيض اللاعب لمطالبه المادية المبالغ فيها على حد وصف إدارة الأهلى.

Advertisements

وظهر تطور جديد فى ملف كهربا وهو دخول بيراميدز على خط التفاوض مع الجناح الدولي، وتم التأكيد للاعب أنه سيحصل على كل طلباته المادية ولكن بيراميدز يشترط أيضاً انهاء أزمة اللاعب مع الزمالك لعدم رغبة النادي فى دخول فى أي أزمة مع الزمالك.

ويتواجد شرط جزائي ضعيف فى عقد كهربا ليتثنى للاعب الانتقال لأى نادي بحرية بعد انتهاء مشكلته مع الزمالك التي وصلت للمحكمة الرياضية الدولية.

وكان كهربا قد غازل جمهور الأهلى قائلاً: جمهور الأهلى على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين فى ضهرى والخير جاي"، وشبه كهربا جمهور الأهلى بـ"عضلاته" خاصة بعد دعمه والوقوف بجانبه فى أزمته الأخيرة مع مشجع زملكاوى على موقع "فيس بوك"، وأكد كهربا أن رحيله عن الزمالك جاء بعد انتهاء مدة تعاقده مع القلعة البيضاء فى 30 يونيو الماضى ، موضحاً إنه رفض الاستمرار فى الزمالك نظرًا لعدم حصوله على كثير من مستحقاته المالية، مؤكدًا إنه لن يحصل عليها، ورغم ذلك لن يلجأ لشكوى الزمالك، مشيرًا إلى أن أزمته كانت بسبب تعرضه للإيذاء من شخصين داخل النادى، لافتًا إلى أن مشكلته لم تكن فى الزمالك بشكل عام.