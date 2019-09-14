شكرا لقرائتكم صانع هدف الاسماعيلي العالمي فى شباك بني غازي : حلمت بالتسجيل فى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاسماعيلي يهزم أهلي بني غازي



شدد عبد الرحمن مجدي لاعب النادي الاسماعيلي على أهمية الفوز الذى حققه الدراويش على نظيره أهلي بني غازي الليبي، بنتيجة 4/2 في بداية مشوار الفريق الأصفر بالبطولة العربية.

الاسماعيلي يسجل هدف عالمي عن طريق عبد الرحمن مجدي



ونجح عبد الرحمن مجدي فى تسجيل هدف عالمي لصالح الاسماعيلي خلال مباراة أهلي بني غازي حيث أحرز الهدف الرابع فى شباك الفريق الليبى، والذى أنهي آمال الأخير فى العودة للمباراة.

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لاعب الاسماعيلي يتحدث عن لقاء بني غازي



وتحدث عبد الرحمن مجدي عن فوز الاسماعيلي على أهلي بني غازي فى لقاء الأمس، مؤكدا في تصريحات صحفية أن لاعبو الدراويش كانوا رجالاً وعلي قدر المسئولية والجهاز الفني جديد، نجح فى قيادة المباراة ببراعة ودائما تكون البداية فى أى بطولة هامة، لذا فالفوز كان فى غاية الأهمية بالأمس.

وشدد لاعب الاسماعيلي على أن كل مباراة يخوضها الفريق الأصفر يتم النظر إليها بنفس الأهمية لضرورة تحقيق الفوز فى كافة المواجهات لأن الدراويش فريق كبير والجماهير تترقب دائما الانتصار فقط ولا تقبل بأى نتيجة أخري.

لاعب الاسماعيلي يحلم بالتسجيل فى الأهلي



وكشف عبد الرحمن مجدي، أنه خلال تسديدة الركلة الحرة بالأمس فى مباراة أهلي بني غازي تحدث مع نفسه مؤكدا أنها ستدخل الشباك، وقال : "حلمت بالأمس بعد المباراة أنني سأسجل فى شباك الأهلي خلال المباراة القادمة".