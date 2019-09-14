السداسي الغائب عن موقعة الأهلي الأفريقية يشعل ملعب التتش...

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جدة - عمرو شويل أدى لاعبو فريق الأهلي الغائبون عن رحلة غينيا الاستوائية، مرانهم اليوم على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.
وخاض المران كلاً من ، رامي ربيعة وأحمد حمدي وعمار حمدي كما أدى سعد سمير ومحمد محمود، جلسة في الجيم ثم استكملوا برنامجهما التأهيلي في التتش وتضمن الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات لتجهيزهما للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
فيما خاض كريم نيدفيد جلسة في الجيم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتعافي ، من جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.
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وتقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت الغيني في السادسة من مساء اليوم،السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب مالابو الذي يبعد عن فندق اقامة البعثة حوالي 15 دقيقة، وهي المباراة الأولى للمدرب السويسري مع الاهلي بعد تعيينه مؤخراً مديراً فنياً للفريق.
يرتدى فريق الأهلى الزى التقليدى الخاص به خلال مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها السادسة مساء اليوم، حيث يرتدى "القميص الأحمر والشورت الأبيض"، بناءً على ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفنى للمباراة الذى عقد صباح اليوم بقاعة المؤتمرات فى استاد مالابو الذى تقام عليه المباراة .
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