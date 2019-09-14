شكرا لقرائتكم السداسي الغائب عن موقعة الأهلي الأفريقية يشعل ملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى لاعبو فريق الأهلي الغائبون عن رحلة غينيا الاستوائية، مرانهم اليوم على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.

وخاض المران كلاً من ، رامي ربيعة وأحمد حمدي وعمار حمدي كما أدى سعد سمير ومحمد محمود، جلسة في الجيم ثم استكملوا برنامجهما التأهيلي في التتش وتضمن الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات لتجهيزهما للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

فيما خاض كريم نيدفيد جلسة في الجيم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتعافي ، من جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.

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