شكرا لقرائتكم الجبلاية تخاطب 8 اتحادات أوروبية لتعيين طاقم حكام لمباراة السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطبت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، 8 اتحادات أوروبية لتعيين طاقم حكام لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك الجمعة المقبل.

وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية خطابات إلى 8 اتحادات هى إيطاليا والنمسا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإنجلترا وأذربيجان وألمانيا.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 17-2018 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب بحضور جماهيري يقدر ب 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل فريق ).

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وتسلم الاتحاد المصري لكرة القدم موافقات جميع الجهات المعنية، مع سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.