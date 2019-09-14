شكرا لقرائتكم الجبلاية تخاطب 8 اتحادات أوروبية لتعيين طاقم حكام لمباراة السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية خطابات إلى 8 اتحادات هى إيطاليا والنمسا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإنجلترا وأذربيجان وألمانيا.
وتسلم الاتحاد المصري لكرة القدم موافقات جميع الجهات المعنية، مع سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبلاية تخاطب 8 اتحادات أوروبية لتعيين طاقم حكام لمباراة السوبر المصري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.