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شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: أغنية "ذئاب الجبل يا وحوش" بداية لسلسلة تحفيز اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عادل عن الإغنية هي مجرد بداية في سلسلة تحفيز اللاعبين ورفع درجة الانتماء لقلعة ذئاب الجبل.
وأضاف عادل في تصريحات إعلامية أنه يفكر في المستقبل في افتتاح معرض يضم صور النجوم الذين لعبوا في قلعة ذئاب الجبل وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، وكذلك بطولات وألقاب المقاولون العرب عبر تاريخه، وسيتم أيضاً تكريم رموز ذئاب الجبل .
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