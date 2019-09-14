شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: أغنية "ذئاب الجبل يا وحوش" بداية لسلسلة تحفيز اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب على الأغنية التي أصدرها النادي مؤخراً .

وقال عادل عن الإغنية هي مجرد بداية في سلسلة تحفيز اللاعبين ورفع درجة الانتماء لقلعة ذئاب الجبل.

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وأضاف عادل في تصريحات إعلامية أنه يفكر في المستقبل في افتتاح معرض يضم صور النجوم الذين لعبوا في قلعة ذئاب الجبل وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، وكذلك بطولات وألقاب المقاولون العرب عبر تاريخه، وسيتم أيضاً تكريم رموز ذئاب الجبل .

وأطلق المقاولون العرب أغنية جديدة لتحفيز اللاعبين حملت عنوان "ذئاب الجبل يا وحوش" في إطار حرص إدارة نادي المقاولون العرب على رفع درجة الانتماء لدى اللاعبين سواء في الفريق الأول أو قطاعات الناشئين.

أطلق نادي المقاولون العرب أغنية جديدة بمناسبة انطلاق الموسم الجديد الذي تطلق صافرته 21 سبتمبر الجاري، حيث يواجه ذئاب الجبل طلائع الجيش في المباراة الأولى، وحملت الأغنية عنوان "ذئاب الجبل يا وحوش".