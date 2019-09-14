أون سبورت القناة الناقلة لمباراة الاهلي ضد كانو سبورت الغيني فى دوري أبطال أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل القناة الناقلة لمباراة الاهلي ضد كانو سبورت أعلنت قناة أون سبورت، الفضائية، إذاعة مباراة الاهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر انطلاقها فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي وكانو سبورت عبر قناة أون سبورت وأكدت قناة أون سبورت، الحصول على حقوق بث مباراة الاهلي وكانو سبورت على الهواء مباشرة، حيث ستقوم القناة بنقل أحداث المباراة من خلال تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بجانب عمل استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها يتضمن العديد من نجوم التحليل الكروي فى مصر.

الاهلي وكانو سبورت أولي اختبارات فايلر وتُعد مباراة الاهلي ضد كانو سبورت اليوم المهمة الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأحمر الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز. وتُعد مباراة الاهلي ضد كانو سبورت اليوم المهمة الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأحمر الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز. وأكدت قناة أون سبورت، الحصول على حقوق بث مباراة الاهلي وكانو سبورت على الهواء مباشرة، حيث ستقوم القناة بنقل أحداث المباراة من خلال تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بجانب عمل استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها يتضمن العديد من نجوم التحليل الكروي فى مصر.

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