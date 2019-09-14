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المصري يستبعد شيخ موكورو من موقعة زنجبار بعد إيقافه رسميا...

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جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، شيخ موكورو من حساباته أمام ماليندى بطل زنجبار المقرر لها غدا الأحد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

 

يأتى هذا بعدما تلقى النادى المصرى خطابا رسميا من الإتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يفيد بإيقاف اللاعب.

 

وتمكن  نادي الهلال الأبيض السوداني الذى كان يلعب له موكورو من قبل، من الحصول على حكم من قبل المحكمة الدولية ، بإيقاف لاعبه السابق موكورو، بناء على الشكوى المقدمة ضد اللاعب عام 2017 لدى الاتحادين الأفريقي والدولي بعدما وقع للنادي المصري رغم أن عقده كان ساريًا مع الفريق السوداني.

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وسيواجه  النادى المصرى  غدا ماليندى بطل زنجبار فى افتتاح مشوار الفريق بالكونفدرالية الافريقية.

 

وفى سياق مختلف أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أنه يسعى لحسم التأهل للدور المقبل من البطولة خلال مباراة الغد أمام ماليندى بطل زنجبار ، مضيفاً أن الفريق في أعلى درجات تركيزه حالياً من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تعطي دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة والتي تقام بعد نحو أسبوعين.

 

 

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