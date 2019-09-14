شكرا لقرائتكم المصري يستبعد شيخ موكورو من موقعة زنجبار بعد إيقافه رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمكن نادي الهلال الأبيض السوداني الذى كان يلعب له موكورو من قبل، من الحصول على حكم من قبل المحكمة الدولية الرياضية، بإيقاف لاعبه السابق موكورو، بناء على الشكوى المقدمة ضد اللاعب عام 2017 لدى الاتحادين الأفريقي والدولي بعدما وقع للنادي المصري رغم أن عقده كان ساريًا مع الفريق السوداني.
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