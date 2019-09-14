شكرا لقرائتكم المصري يستبعد شيخ موكورو من موقعة زنجبار بعد إيقافه رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، شيخ موكورو من حساباته أمام ماليندى بطل زنجبار المقرر لها غدا الأحد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

يأتى هذا بعدما تلقى النادى المصرى خطابا رسميا من الإتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يفيد بإيقاف اللاعب.

وتمكن نادي الهلال الأبيض السوداني الذى كان يلعب له موكورو من قبل، من الحصول على حكم من قبل المحكمة الدولية الرياضية، بإيقاف لاعبه السابق موكورو، بناء على الشكوى المقدمة ضد اللاعب عام 2017 لدى الاتحادين الأفريقي والدولي بعدما وقع للنادي المصري رغم أن عقده كان ساريًا مع الفريق السوداني.

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