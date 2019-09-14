شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يواجه الساحل السعودى ودياً الاثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج إقامة مباراة ودية لفريقه مع الساحل السعودى فى الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة الجونة
ويستعد فريق الاسماعيلى لمباراة الجونة بالجولة الأولى لمسابقة الدوري غداً، الأحد، بعدما منح الصربى ميودرج المدير الفنى للدراويش لاعبيه راحة من المران اليوم السبت.
واكتسح الاسماعيلى منافسه أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح مشوار الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال فى اللقاء الذى أقيم أمس الجمعة على استاد الإسماعيلية.
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