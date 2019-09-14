شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يواجه الساحل السعودى ودياً الاثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج إقامة مباراة ودية لفريقه مع الساحل السعودى فى الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة الجونة

ويستعد فريق الاسماعيلى لمباراة الجونة بالجولة الأولى لمسابقة الدوري غداً، الأحد، بعدما منح الصربى ميودرج المدير الفنى للدراويش لاعبيه راحة من المران اليوم السبت.

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واكتسح الاسماعيلى منافسه أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح مشوار الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال فى اللقاء الذى أقيم أمس الجمعة على استاد الإسماعيلية.

حقق الإسماعيلى فوزاً ثمينا على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح مشوار الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال ، وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد للدراويش الدولى العراقى همام طارق الذى لم يحتاج سوى دقائق قليلة ليكتب شهادة ميلاد جديدة فى الإسماعيلية.

شارك همام طارق فى بداية الشوط الثانى بدلا من الصاعد الواعد محمد بيومى لينجح فى لفت الأنظار حيث أظهرت لغة الأرقام أن 60% من تمريراته جاءت للأمام، دائما ما يساهم الدولي العراقى في التحرك الهجومي للدراويش.