ماتش الاهلي .. تعرف على موعد عودة بعثة المارد الأحمر من غينيا...

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جدة - عمرو شويل
ماتش الاهلي ..موعد مغادرة البعثة
تعود بعثة الأهلي من غينيا الأستوائية بعد خوض مباراة ان سبورت في بطولة أفريقيا ، حيث ستغادر في الحادية عشرة ظهر غد الأحد ويتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين ترانزيت الاولى في الكاميرون لمدة ساعة والثانية في العاصمة الاثيوبية اديس أبابا لمدة ساعتين.
ماتش الاهلي..البعثة ستصل القاهرة
وستصل بعثة الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولى من فجر الاثنين بعد رحلة تزيد على ١٢ ساعة.
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