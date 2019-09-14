ماتش الاهلي .. تعرف على موعد عودة بعثة المارد الأحمر من غينيا...

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جدة - عمرو شويل

ماتش الاهلي ..موعد مغادرة البعثة



تعود بعثة الأهلي من غينيا الأستوائية بعد خوض مباراة ان سبورت في بطولة أفريقيا ، حيث ستغادر في الحادية عشرة ظهر غد الأحد ويتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين ترانزيت الاولى في الكاميرون لمدة ساعة والثانية في العاصمة الاثيوبية اديس أبابا لمدة ساعتين.

ماتش الاهلي..البعثة ستصل القاهرة

وستصل بعثة الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولى من فجر الاثنين بعد رحلة تزيد على ١٢ ساعة.

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وتقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت الغيني في السادسة من مساء اليوم،السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب مالابو الذي يبعد عن فندق اقامة البعثة حوالي 15 دقيقة، وهي المباراة الأولى للمدرب السويسري مع الاهلي بعد تعيينه مؤخراً مديراً فنياً للفريق.

يرتدى فريق الأهلى الزى التقليدى الخاص به خلال مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها السادسة مساء اليوم، حيث يرتدى "القميص الأحمر والشورت الأبيض"، بناءً على ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفنى للمباراة الذى عقد صباح اليوم بقاعة المؤتمرات فى استاد مالابو الذى تقام عليه المباراة .