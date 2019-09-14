شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، يقود المفاوضات مع إيهاب جلال مدرب المصرى بنفسه لتولى قيادة منتخب مصر خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن الجناينى يجرى اتصالات مع إيهاب جلال لمعرفة طلباته والتوصل لاتفاق نهائى بشأن قيادة الفريق القومى خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن طلبات إيهاب جلال تتمثل فى الاستعانة بالثنائى حمد إبراهيم المدرب العام للمصرى ومصطفى كمال مدرب الحراس فى جهازه مع المنتخب الوطنى، وهو ما يتم دراسته من قبل اللجنة الخماسية.

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يذكر أن اتحاد الكرة سيعلن عن اسم مدرب المنتخب الجديد غدا الأحد أو بعد غد الاثنين بحد أقصى، بعدما انحصرت المنافسة بين إيهاب جلال المرشح الأول حتى الآن، ويليه حسن شحاتة.