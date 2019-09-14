شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل يتحدث عن التزام لاعبى الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى غينيا الاستوائية، أن جميع الأمور الخاصة بالفريق تسير بشكل جيد بفضل الجهود التى يبذلها السفير حاتم حسوبة، سفير مصر فى غينيا، بالإضافة إلى التعاون الكامل من مسئولى شركة المقاولون العرب فى مالابو.

وتقام المباراة فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو الذى يبعد عن فندق إقامة البعثة نحو 15 دقيقة.

وأكد قنديل ثقته فى قدرة لاعبى الأهلى على تحقيق الفوز أمام كانو سبورت لتسهيل مهمة الفريق فى لقاء العودة بالقاهرة، وحسم التأهل إلى دورى المجموعات، وأشاد قنديل بالتنظيم والانطباط الذى تسير عليه البعثة منذ وصولها غينيا الاستوائية مؤكداً أن هذا الأمر ليس غريباً على الأهلى ولاعبيه، لأن كل فرد يعرف دوره ومسئولياته جيدا، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية امام كانو سبورت اليوم .

وأضاف قنديل أن ستاد مالابو الذى يستضيف مباراة اليوم مجهز بالنجيل الطبيعى، ويعد من الملاعب الجيدة مقارنة بوضع الملاعب فى العديد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أن التدريبات التى خاضها فريق الاهلى على الملعب ساهمت فى تعود اللاعبين عليه.