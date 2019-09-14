شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تهزم بورتريكو 3 / 1 وتحصد المركز الـ15 ببطولة العالم للطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ناشئات تايلاند للكرة الطائرة على بورتريكو بنتيجة 3 / 1 فى لقاء تحديد المركزين الـ 15 و16 باليوم الختامى ببطولة العالم التى تستضيفها مصر. وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: ( 25 / 20 ) ، ( 25 / 20 ) ، ( 26 / 24 ) ، ( 25 / 22 ) . ويلتقى منتخب مصر فى الرابعة عصرا على صالة استاد القاهرة بنظيره التركى فى لقاء تحديد المركزين الـ 9 ، 10 . ومن المقرر أن يلتقى منتخبا إيطاليا وأمريكا فى النهائى على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى السابعة مساءً. Advertisements

تايلاند و بورتريكو

تايلاند و بورتريكو 3

تايلاند و بورتريكو 2

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