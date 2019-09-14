شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عربية ومصرية لدعم مؤمن زكريا على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مشهد معتاد بين أسرة الرياضة المصرية والعربية، تلقى مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلي حملة دعم كبيرة بعدما كشف مؤمن تعرض للإصابة على مستوى الجهاز العصبى ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، مؤكدًا أن الأطباء أجمعوا على أن الإصابة نفسية بنسبة كبيرة، لتبدأ رسائل الدعم والمساندة من جانب زملائه فى الملعب سواء فى الأهلي أو غيره من الأندية، قبل أن يتطور الدعم ليصل إلى الأندية العربية أيضاً.

اخبار مؤمن زكريا

ويرصد ليوم السابع أبرز رسائل الدعم والمحبة التي دشنتها الأندية واللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السطور التالية:

المصرى لـ مؤمن زكريا: عُد سريعًا نحن فى انتصارك

بادر نادى المصرى البورسعيدى، الذى لعب له مؤمن زكريا قبل انضمامه للأهلى والزمالك، ونشر عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "تمنياتنا بالشفاء للاعبنا السابق مؤمن زكريا، والعودة سريعا للملاعب.. نحن فى انتظارك".

الزمالك وإنبى يُعلنان الجاهزية لدعمه

فيما كشف زكريا السيد، نائب رئيس نادى إنبى، استعداد ناديه لدعم لاعب الفريق البترولى السابق مؤمن زكريا بعد الإصابة التى تعرض لها على مستوى الجهاز العصبى، لتقرر الإدارة الحمراء رفع اسمه من قائمة الموسم الجديد.

وقال نائب رئيس إنبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مجلس إدارة إنبى جاهز لتقديم كل الدعم لمؤمن زكريا فهو أحد أبنائنا ولن نتأخر عن دعمه بأى شكل حتى يعود بأفضل صورة للملاعب".

وفى هذا الصدد، أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، نفس الأمر حيث قال عبر حسابه على "تويتر"، "شاهدت بالأمس اللاعب مؤمن زكريا لاعب الزمالك والأهلي السابق، أتمنى من الله الشفاء العاجل له وأنا على استعداد تام بتقديم كل أنواع الدعم سواء كان الطبي أو المعنوى".

أهلى جدة لـ مؤمن زكريا: ستعود قريبًا

أما نادى أهلى جدة السعودى، فلم يبتعد هو الأخر عن حملة دعم مؤمن زكريا، كونه كان أحد أفراد فريقه السابقين، حيث نشر نادى أهلى جدة عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام" مدون عليها كلمة "مؤمن زكريا.. ستعود أقوى".

الأهلى لـ مؤمن زكريا: مهما طال غيابك سنظل فى دعمك

فيما كتب حساب الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" رسالة خاصة لمؤمن زكريا جاء نصها كالتالى، "مهما طال غيابك لن نتوقف عن دعمك.. ننتظر عودتك بقوة".

شريف إكرامى وأحمد فتحى: "كلنا معاك وفى ظهرك"

كتب إكرامى عبر حسابه الشخصى على تويتر، "الإصابات هى أصعب وأقوى اختبار لإرادة اللاعب وقوَته، لكن عندما تواجه إصابة تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان، هنا وَجَب على الجميع الالتفاف و الدعم والمساندة، نحنُ جميعاً فى انتظارك يا مؤمن للعوده أقوى مما كنت.. ألف سلامة عليك.

فيما علق أحمد فتحى، "مؤمن يا أخويا وصديقى العزيز ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما إن شاء الله ترجع أحسن وأقوى من الأول، كلنا معاك وفى ظهرك صبر جميل واستعن بالصبر والصلاة يا صديقى.

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عبد الله جمعة: مليون سلامة عليك ترجع بخير

نشر عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك صورة لـ مؤمن زكريا عبر حسابه الشخصى على إنستجرام وعلق عليها، "مليون سلامة عليك يا حبيب قلبى إن شاء الله ترجع بخير".



عبد الله جمعه

الحضري: إن شاء الله ترجع أقوى من الأول

ونشر عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الأسبق صورة لمؤمن زكريا عبر حسابه الشخصى على تويتر وعلق عليها، "ألف سلامة عليك يا مؤمن، إن شاء الله ترجع أقوى وأحسن من الأول، شفاك الله وعافاك، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك".

كهربا: عشرة عمري ربنا شايلك الخير

نشر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي أفيس صورة جمعته بمؤمن زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق عليها: عشرة عمري وأخويا الكبير ربنا يشفيك وهترجع أحسن من الأول واللي جاي احلى ولسه في كتير هتعمله وتقدمه في الملعب عشان انت جدع وصاحب صاحبك واللي زيك ربنا بيبقى شايله خير كتير.



كهربا

محمد هاني: فترة وهتعدي

نشر محمد هاني ظهير أيمن الأهلي صورة جمعته بمؤمن زكريا عبر تويتر وعلق عليها: أنا متأكد إنها فترة و هتعدى يا حبيبى .. ربنا يشفيك و يعافيك يا صاحبى و هترجع احسن و اقوى من الاول بكتير.

عمرو السولية: كلنا معاك

نشر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي صورة لمؤمن زكريا وعلق عليها: كلنا معاك يا حبيبى وفى انتظار عودتك من تانى إن شاء الله هترجع أقوى من الأول خلى عندك ثقة فى ربنا وفى نفسك زى معودتنا .

مروان محسن يتضرع بالدعاء

نشر مروان محسن مهاجم الأهلي صورة لمؤمن زكريا عبر تويتر وعلق عليها: اللهم اني اسلك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل فرج كربة وان تشفيه وتمده بالصحة والعافية .

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