إيهاب جلال يكشف عن اتصالات لتدريب المنتخب.. ويؤكد: انتظر موافقة اتحاد الكرة والنادي المصري

الموجز

كشف المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إيهاب جلال، عن وجود اتصالات بينه وبين مسئولي اتحاد الكرة المصري المؤقتين، لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي المصري، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لتصريحات إيهاب جلال حول هذا الموضوع.

وقال إيهاب جلال إنه ينتظر موافقة النادى المصري على رحيله للمنتخب، مضيفاً أنه تقدم ببعض الطلبات لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه ينتظر موافقة اتحاد الكرة على طلباته.

وأضاف جلال ان النادي المصري صاحب فضل كبير عليه ولن يرحل للمنتخب إلا بموافقة إدارة النادي والاطمئنان على موقف المصري قبل انطلاق بطولة الدوري وكذلك في الكونفدرالية الافريقية.

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يشار إلى أن النادي المصري سيواجه غداً، الأحد، فريق ماليندي بطل زنجبار في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتناولت عدد من الصحف والمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي الشخص المؤهل لتدريب المنتخب الوطني، ورشح البعض كل من حسن شحاتة وحسام حسن وإيهاب جلال وحسام البدري.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي نقاشات حول من تلك الأسماء الأفضل لتدريب المنتخب، حيث تم عقد مقارنات بين الأسماء المطروحة من حيث عدد البطولات والمستويات التي قدمها كل منهم مع الفرق التي تولوا تدريبها.

وكان المنتخب المصري قد شهد خلال الفترة الأخيرة عدداً من الأزمات والسقطات، أبرزها الخروج من دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا، في البطولة التي نظمتها مصر.