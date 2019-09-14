الولايات المتحدة تنهي مونديال السلة بأسوأ مركز في تاريخها









اسماء السيد - أنهى منتخب الولايات المتحدة مشاركته في كأس العالم 2019 لكرة السلة في المركز السابع، وهو أسوأ ترتيب في تاريخ مشاركاته في البطولة.

وتغلب المنتخب الأميركي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين بنتيجة 87-74 على بولندا في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن السبت، لينهي البطولة المقامة في الصين سابعا، وهو أسوأ مركز له منذ انطلاق المونديال عام 1950.

وكان دنوفان ميتشيل لاعب يوتا جاز الأفضل في الفريق الفائز بتحقيقه "دبل دبل" (10 على الأقل في اثنتين من الفئات الاحصائية)، مع 16 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

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وكان لاعبو المدرب غريغ بوبوفيتش قد خرجوا من الدور ربع النهائي على يد المنتخب الفرنسي الذي سقط أمام الارجنتين في المربع الذهبي، قبل أن يخسر الأميركيون مجددًا أمام صربيا في مباراة لتحديد المراكز بين الخامس والثامن، بعدما صبت الترجيحات لصالح لقاء المنتخبين في النهائي.

وخاض المنتخب الأميركي المتوج بطلا للعالم خمس مناسبات (1954، 1986، 1994، 2010، 2014) غمار منافسات كأس العالم المقامة في الصين بغياب أبرز نجوم الصف الأول في دوري المحترفين.

الا ان الولايات المتحدة نجحت أقله في حجز بطاقتها الى أولمبياد طوكيو 2020 ما سيخولها الدفاع عن اللقب الذي حققته في 15 مناسبة آخرها عام 2016 في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل.

ويقام الأحد نهائي كأس العالم بين اسبانيا الساعية الى لقبها الثاني بعد عام 2006 والارجنتين الباحثة ايضًا عن الكأس الثانية بعد فوزها بالنسخة الأولى على ارضها عام 1950.