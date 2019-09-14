العشرة الأوائل يلتزمون المشاركة في كأس محترفي كرة المضرب









اسماء السيد - أعرب المصنفون العشرة الأوائل عالميا عن نيتهم المشاركة في النسخة الأولى لكأس محترفي كرة المضرب المقررة في أستراليا في كانون الثاني/يناير، يتقدمهم الثلاثي الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، بحسب المنظمين.

وأشار المنظمون الى أن الكأس المقامة بنظام 24 فريقا يمثل كل منها بلدا، ستشهد مشاركة 27 من المصنفين الثلاثين الأوائل.

وأفاد رئيس رابطة المحترفين كريس كيرمود "نحن مغتبطون لرؤية هذه المجموعة من النجوم" تشارك في الكأس المقررة بين الثالث من كانون الثاني/يناير 2020 و12 منه، وستكون نقطة انطلاق الموسم الجديد.

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أضاف "تنافس اللاعبين البارزين في هذا الحدث العالمي الجديد مهم جدا، وكأس المحترفين ستطلق موسم المحترفين بشكل كبير في 2020".

وستقسم الفرق المشاركة على ست مجموعات، تتأهل منها ثمانية فرق من الدور الأول الى الأدوار الاقصائية (متصدر كل مجموعة وأفضل فريقين احتلا المركز الثاني). ويخوض كل فريق ثلاث مواجهات في الدور الأول، على أن تتألف كل مواجهة من مباراتي فردي ومباراة زوجي.

وتشارك في الكأس 24 دولة، ويتألف كل فريق من خمسة لاعبين على الأكثر. وسيكون ضمن الفريق اللاعبان الأعلى تصنيفا من كل دولة مشاركة، على ان تتم تسمية الباقين بحلول 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقام مباريات الكأس في مدن بيرث وبريزبين وسيدني، على أن تستضيف الأخيرة النهائيات.