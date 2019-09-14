ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم 14-9-2019 في الجولة الـ5 بالدوري الإنجليزي

نقدم لكم ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز واحدة من مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك الكثير من محبي ومتابعي الساحرة المستديرة كرة القدم الإنجليزية يرغبون في متابعة ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الجولة الـ5 بالدوري الانجليزي لكرة القدم، ومن خلال ما نحرص على تقديمه وتلبية رغباتكم نرفق لحضراتكم عبر هذا المقال خدمة متابعة نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم، نتيجة وملخص ماتش محمد صلاح ليفربول ضد نيو كاسل يونايتد اليوم.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وتنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم السبت الموافق 14-9-2019 على ملعب أنفيلد معقل الريدز لحساب منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية.

وتذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم السبت 14-9-2019 ويعلق على المباراة خليل البلوشي.

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تبقى القليل على انطلاق مباراة ليفربول ونيو كاسل يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسنوفر لكم ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم السبت في الجولة 5 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والكثير يبحث عن أهداف محمد صلاح اليوم، هدف محمد صلاح ضد نيو كاسل اليوم في الدوري الإنجليزي.

ملخص ليفربول ونيو كاسل يونايتد اليوم

انطلقت مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر الآن كورة ستار لايف اون لاين، وسط أجواء حماسية كبيرة من الجماهير ولاعبي الفريقين، ومرت نصف ساعة منذ بداية اللقاء وتشير نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، وسجل نيو كاسل يونايتد الهدف الأول في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب بيترو فيلميز.

فيما استطاع ساديو ماني تعديل النتيجة حيث سجل الأسمراني هدف ليفربول عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، وينتهي الشوط الأول من المباراة بهذه النتيجة، تابعوا معنا نتيجة مباراة ليفربول ونيو كاسل يونايتد الشوط الثاني بعد قليل.