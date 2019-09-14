yalla kora بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد..liverpool لايف bein sport مشاهدة ماتش ليفربول...

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بدأ الشوط الأول من مباراة ليفربول ونيوكاسل

بعد مرور 11 فريق نيوكاسل يفاجيء ليفربول ويتقدم بهدف مقابل لاشىء

الدقيقة 25 من الشوط الاول النتيجة كما هى حتى الان تقدم فريق نيوكاسل يونايتد بهدف

ساديو ماني فى الدقيقة 28 يحرز هدف التعادل لصالح فريق ليفربول لتصبح النتيجة 1/1

الدقيقة 41 والنتيجة 2/1 لصالح ليفربول حيث احرز مانى الهدف الثاني