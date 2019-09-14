“تابع Now” نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي Liverpool vs Newcastle |...

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، حيث يحل فريق نيوكاسل ضيفا على فريق ليفربول في المباراة الافتتاحية لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وتقام مباراة اليوم بين ليفربول ونيوكاسل على أرضية ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

ونعرض لكم في هذا المقال موعد إقامة مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات الناقلة للقاء، وسنقوم كذلك من خلال موقعنا بمتابعة لحظية لمجريات المباراة.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز الخامس له على التوالي في البريميرليج وتعزيز صدارته لجدول الترتيب، حيث استطاع الفريق حصد 12 نقطة من 4 مباريات خاضها حتى الآن، وهو الفريق الوحيد في البريميرليج الذي لم يخسر أي نقاط حتى الآن.

على الجانب الآخر يسعى فريق نيوكاسل إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث جمع الفريق 4 نقاط فقط من فوز وتعادل، بينما تلقى الهزيمة في مبارتين.

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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية لقاء اليوم بين ليفربول ونيوكاسل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة اليوم على الهواء مباشرة من خلال قناة beIN sport HD 2، وكذلك من خلال تطبيق beIN connect، ويقوم بالتعليق على مباراة اليوم المعلق خليل البلوشي.

وسنقوم عبر موقعنا متابعة مباراة لليفربول ونيوكاسل لحظة بلحظة، فتابعونا.